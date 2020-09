Topspiel zum Start: S04 empfängt Staffelsieger Köln

Nach exakt 195 Tagen Pause wird in der A-Junioren-Bundesliga wieder gespielt. Am 1. Spieltag in der Staffel West kommt es am Sonntag (ab 11 Uhr) gleich zum Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln. Während S04 in dieser Spielzeit wieder besser als Platz sechs abschließen will, gehen die Kölner als aktueller Staffelsieger ins Rennen. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Modus: Die zurückliegende, wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Spielzeit 2019/2020 hat auch Auswirkungen auf die nun bevorstehende Saison. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation wurde der Abstieg in den drei Staffeln ausgesetzt. Aus den unter der Bundesliga angesiedelten Spielklassen gab es dagegen – wie gewohnt - Aufsteiger. Das bedeutet: In der neuen Spielzeit 2020/2021 der Staffel West gehen 17 statt der üblichen 14 Vereine an den Start. Um wieder auf die normale Ligagröße zu kommen, werden daher in dieser und der darauffolgenden Saison jeweils vier Mannschaften absteigen. Zusätzlich wird - um den Terminplan nach dem verspäteten Saisonstart zu entzerren - nur eine einfache Runde gespielt. Jedes Team spielt also nur einmal gegen jeden Ligakonkurrenten. Eine Rückrunde gibt es ausnahmsweise nicht.

Die Trainer: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 63-Jährige die Königsblauen zur Deutschen Meisterschaft. In der zurückliegenden Spielzeit schnitt S04 mit Platz sechs erstmals seit der Saison 2010/2011 in der West-Staffel schlechter als Rang zwei ab. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis. So bildete er unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie die Nationalspieler Leroy Sané oder Max Meyer aus. Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der Geißböcke in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er aber auch nicht verhindern. Jetzt konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er unter anderem als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die zurückliegende Spielzeit in der Staffel West beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Meister.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse bereits 33-mal gegenüber. Mit 16 Schalker Siegen, sechs Unentschieden und elf Kölner Erfolgen spricht die Bilanz für die Königsblauen. In zwei weiteren Duellen im DFB-Pokal der Junioren hatte ebenfalls S04 jeweils das bessere Ende für sich. Ein anderes Bild gibt es dagegen beim Blick auf die jüngsten Duelle. Die vergangenen drei Aufeinandertreffen haben die Kölner jeweils für sich entschieden. Im einzigen Duell in der zurückliegenden Spielzeit behielt der "Effzeh" auswärts 2:0 die Oberhand. Der mittlerweile zum Profikader der Kölner gehörende Jan Thielmann und Marvin Obuz waren für die Treffer verantwortlich.

Die Stimmen: S04-Trainer Norbert Elgert war mit den Eindrücken vom 3:0 gegen den VfL Osnabrück, dem abschließenden Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart, zufrieden. "Insgesamt war das ein sehr intensiver und aufschlussreicher letzter Test vor dem Saisonstart", so Elgert. "Der Gegner ist in Punkto Härte und Körperlichkeit bis an die Grenzen des Erlaubten gegangen. Hier wünsche ich mir, dass die Jungs in Zukunft noch mehr dagegenhalten, da uns in der Liga viele Gegner von ähnlichem Kaliber erwarten." Noch "einige Fragezeichen" vor der neuen Spielzeit sieht Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck. "Da alle Mannschaften nur noch einmal gegeneinander antreten, wird ein guter Saisonstart noch wichtiger", so der 48-Jährige zu DFB.de. "Es wird spannend, wie die Teams mit dieser Situation umgehen. Auch die Spitzenspiele haben dadurch noch an Bedeutung gewonnen. Mit dem FC Schalke 04, der sich gut verstärkt hat, um vorne wieder anzugreifen, steht uns ein solches Topspiel bevor."

Die personelle Lage: Bei den Gastgebern fällt Felix Wienand zum Saisonstart aus. Der 18 Jahre alte Torhüter zog sich gegen den VfL Osnabrück (3:0) eine Risswunde zu. Den Kölnern stehen im ersten Ligaspiel Maximilian Schmid (Knieprobleme), Joshua Schwirten (Erkältung) und Justin Diehl (Teilriss im Knie) nicht zur Verfügung.

