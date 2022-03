Topspiel Wolfsburg gegen Bayern am 3. April

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern den 19. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Gespielt wird am ersten April-Wochenende, an dem auch das womöglich entscheidende Duell im Meisterschaftsrennen steigt.

Zunächst eröffnen der FC Carl Zeiss Jena und Eintracht Frankfurt am Freitag, 1. April (ab 19.15 Uhr), die 19. Runde. Eurosport überträgt aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld live im Free-TV, MagentaSport im Pay-TV. Am Samstag, 2. April (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport), geht es mit der Partie zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und 1. FC Köln weiter.

Topspiel Wolfsburg gegen Bayern auch live im Free-TV

Um die Deutsche Meisterschaft geht es am Sonntag, 3. April (ab 14 Uhr). Dann steigt im AOK-Stadion das absolute Spitzenspiel zwischen den Titelanwärtern VfL Wolfsburg und FC Bayern München. Den Klassiker zwischen dem aktuellen DFB-Pokalsieger und dem Deutschen Meister können die Fans live im Free-TV im NDR und BR sowie im Pay-TV bei MagentaSport verfolgen.

Die Partie SC Sand gegen SGS Essen wird am Sonntag um 13 Uhr (live bei MagentaSport) angepfiffen. Die weiteren Duelle zwischen Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim sowie dem SV Werder Bremen und SC Freiburg beginnen um 16 Uhr (beide live bei MagentaSport).