Topspiel in Cottbus: Bilanz spricht für Bremen

Duell der Auftaktsieger: In der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga trifft Tabellenführer und Vizemeister FC Energie Cottbus am Samstag (ab 11 Uhr) vor eigenem Publikum auf den SV Werder Bremen. Beide Teams streben den zweiten Dreier im zweiten Saisonspiel an, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der 1. Spieltag: Der FC Energie Cottbus bekam es zum Saisonstart mit dem FC Viktoria 1889 Berlin zu tun. Janis Juckel (3.) sorgte für die frühe Führung der Lausitzer. Ibrahim Tsatiev (51. Foulelfmeter) erhöhte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, ehe Connor Struck (73.) und erneut Tsatiev (85.) für den 4:0-Endstand sorgten. Da sich auch Hertha BSC mit diesem Ergebnis gegen RB Leipzig durchsetzte, gehen die Cottbuser als geteilter Spitzenreiter in den 2. Spieltag. Der SV Werder Bremen stellte zum Auftakt seine Comeback-Qualitäten unter Beweis. Die Hansestädter behielten nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand durch ein Tor von Richard Christian Meier (29.) gegen den 1. FC Magdeburg noch 2:1 die Oberhand. Said Abbey (36.) gelang vor der Halbzeitpause der Ausgleich. Im zweiten Durchgang ließ der eingewechselte Leonint Mina (83.) die Bremer über den Sieg jubeln.

Die Trainer: Als neuer U 19-Trainer beim FC Energie Cottbus ist Fabian Adelmann erstmals während seiner Laufbahn außerhalb von Bayern tätig. Der in Lauf an der Pegnitz geborene 30-Jährige betreute zunächst Nachwuchsteams des SSV Jahn Regensburg (2014/2015) und des 1. FC Nürnberg (2015 bis 2018), ehe er beim "Club" zum Co-Trainer der zweiten Mannschaft aufstieg. Vor seiner Zeit in der Lausitz betreute er zuletzt zwischen 2019 und 2021 ein A-Junioren-Team (beim FCN). Nach zwischenzeitlichen Stationen im Herrenbereich beim Bayernligisten ATSV Erlangen und dem damaligen Regionalligisten FC Memmingen kehrte Adelmann mit seinem Wechsel nach Cottbus in den Nachwuchsbereich zurück.

Seit mittlerweile fast 54 Monaten ist Christian Brand als Trainer im Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen tätig. Nach der damaligen Beförderung von Sven Hübscher (mittlerweile Bayer 04 Leverkusen U 19) zur zweiten Mannschaft der Bremer hatte der 50 Jahre alte Ex-Profi Ende Februar 2018 bei den B-Junioren dessen Nachfolge angetreten. Im Sommer 2020 rückte Brand nach dem Wechsel von Marco Grote zum VfL Osnabrück zur U 19 auf. Zuvor hatte Brand als Cheftrainer die Drittligaprofis beim FC Hansa Rostock (2015 bis 2017) und beim SSV Jahn Regensburg (2014 bis 2015) betreut. Während seiner aktiven Laufbahn lief der gebürtige Quakenbrücker unter anderem selbst in 73 Pflichtspielen für den SV Werder auf. Dabei erzielte der ehemalige Mittelfeldspieler sechs Tore und war Teil der Mannschaft, die 1999 den DFB-Pokal nach Bremen holte.

Die Bilanz: Da der FC Energie Cottbus seit der Einführung der A-Junioren-Bundesliga im Jahr 2003 nur fünf von insgesamt 19 Spielzeiten "verpasst" hat und der SV Werder Bremen zu den Gründungsmitgliedern gehört, die ohne Unterbrechung der höchsten deutschen U 19-Spielklasse angehören, gab es das Duell zwischen beiden Vereinen bereits 26-mal in einem Ligaspiel. Die Bilanz spricht mit 16 Siegen und einem Unentschieden klar für die Bremer. Der FC Energie konnte neun Vergleiche für sich entscheiden. Aus den beiden zurückliegenden Duellen gingen beide Vereine jeweils einmal siegreich hervor. In der vergangenen Saison gewann der SV Werder nach einem Viererpack von Dominik Kasper sowie den Toren von Fabio Chiarodia und Mika Eickhoff (nun bei der U 23) 6:1. Für die Cottbuser war Theo Harz (mittlerweile bei der U 21 des Hamburger SV) als Torschütze erfolgreich. Für den FC Energie war es eine von insgesamt nur drei Niederlagen während der gesamten Spielzeit. Dennoch hatte Cottbus als Tabellenzweiter am Saisonende sieben Punkte mehr auf dem Konto als der viertplatzierte SV Werder. Ein Jahr zuvor hatte sich der FC Energie 5:0 durchgesetzt. Bei einem Torverhältnis von 65:43 - aus Sicht der Bremer - scheinen auch im erneuten Duell Tore garantiert.

Die Stimmen: "Wir treffen mit dem SV Werder Bremen auf einen individuell sehr guten Gegner, den es mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung in den Griff zu bekommen gilt", sagt Energie-Trainer Fabian Adelmann gegenüber DFB.de. "Es ist unser Anspruch, in den Heimspielen zu punkten. Wir werden vermutlich nicht so viele Torchancen bekommen. Daher müssen wir effektiver sein als im ersten Spiel gegen Viktoria Berlin." Werder-Trainer Christian Brand erwartet im Gespräch mit DFB.de ein ähnliches Spiel wie zum Auftakt. "Die Jungs haben sich gegen den 1. FC Magdeburg sehr gut in die Begegnung reingefightet", lobt Brand. "Gegen Energie Cottbus wird eine ähnlich hohe Intensität von uns gefragt sein. Wir müssen wachsam sein, um die schnellen Spieler von Energie in den Griff zu bekommen."

Die personelle Situation: Die U 19 des FC Energie Cottbus kann gegen Werder Bremen auf die zuletzt angeschlagenen Offensivspieler Anas Boukara und Janne Spangenberg wieder zurückgreifen. Angreifer Edwin Bröse hat seine Gelb-Rot-Sperre aus der zurückliegenden Saison in der B-Junioren-Bundesliga abgesessen. Beim SV Werder hat sich Mittelfeldspieler Elmin Mekic gegen den 1. FC Magdeburg am Kreuzband verletzt. Offensivspieler Ricardo-Felipe Schwarz fällt weiterhin verletzungsbedingt aus.

