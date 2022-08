Topspiel Hoffenheim gegen Wolfsburg in der PreZero Arena

Am 24. September steht die TSG Hoffenheim vor einer Premiere. Das Team von Trainer Gabor Gallai empfängt um 17.55 Uhr Doublegewinner VfL Wolfsburg am 2. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zum ersten Mal in der großen PreZero Arena in Sinsheim.

"Es ist ein neues, außergewöhnliches Ambiente, das unser Team und dieses Spitzenspiel gegen den Meister und Pokalsieger verdient haben", sagt der TSG-Vorsitzende Kristian Baumgärtner. "Ich bin davon überzeugt, dass auch die Fans diese Uraufführung genießen und zu einem großen Erfolg werden lassen." TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp ergänzt: "Unsere Fußballerinnen haben in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen und sind zu einem Spitzenteam mit internationalen Ansprüchen geworden. Dass sie den klaren Titelfavoriten nun auch in unserer Arena empfangen, ist nur folgerichtig."

Der Doublesieger aus Wolfsburg kommt mit drei ehemaligen TSG-Spielerinnen nach Hoffenheim. Aber nicht nur die Spielstärke der Nationalspielerinnen Jule Brand, Tabea Waßmuth und Lena Lattwein sorgen dafür, dass die "Wölfinnen" auch in diese Spielzeit wieder als große Favoritinnen starten. Mit Weltklasseleistungen begeisterten die Wolfsburger Leistungsträgerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf, Finalistin für die Auszeichnung als Europas Fußballerin des Jahres, während der EURO in England die ganze Nation.