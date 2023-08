Topspiel Frankfurt gegen Wolfsburg im Deutsche Bank Park

Am Sonntag, 1. Oktober (ab 14 Uhr, live im HR, NDR und auf MagentaSport und DAZN), trifft Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga im Deutsche Bank Park auf Vizemeister VfL Wolfsburg. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Frankfurterinnen ihr Heimspiel vor 17.800 Fans gegen die Wölfinnen im großen Stadion ausgetragen.

Am 4. Spieltag absolvieren die Adlerträgerinnen ein weiteres Spitzenspiel auf der großen Bühne: Am 14. Oktober (ab 17.55 Uhr, live bei der ARD, MagentaSport und DAZN) tritt das Team von Cheftrainer Niko Arnautis beim Deutschen Meister FC Bayern München in der Allianz Arena an, die dann erstmals Austragungsort für ein Ligaspiel der FCB-Frauen sein wird. Tickets können über den Onlineticketshop der Münchnerinnen gekauft werden.

Vor Beginn der neuen Ligasaison treten die Eintracht-Frauen bereits am 6. September (ab 18.30 Uhr) in der ersten Runde der UEFA Women's Champions League gegen den 1. FC Slovácko an. Das Halbfinale wird in Form eines Miniturniers im Stadion am Brentanobad ausgetragen, am selben Tag (ab 13 Uhr) treffen daher auch Juventus Turin und WFC Okzhetpes aufeinander. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 9. September im Deutsche Bank Park statt. Tickets dafür können hier erworben werden.