"Topleistung zeigen": U 20 gegen Tschechien

Drei Punkte im Heimspiel? Die deutsche U 20-Nationalmannschaft will nach dem ersten Saisonsieg am Freitag in Portugal das nächste Erfolgserlebnis bejubeln. Heute (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) gastiert im AhornCamp Sportpark in Dreieich die Tschechische Republik beim DFB-Nachwuchs.

"Wir werden den Spielern weiter Spielzeit geben. Wir haben ein gutes Gefühl mit dem Kader. Wir wollen ans Portugal-Spiel anknüpfen und eine Topleistung zeigen", sagt DFB-Trainer Hannes Wolf.

Wolf: "Wir wollen eine gute Leistung bringen"

Das DFB-Team war noch am Abend nach dem Spiel in Portugal zurück nach Deutschland geflogen. Dementsprechend kurz war die Vorbereitung. Für Wolf aber kein Thema: "Es ist ein kürzerer Rhythmus gewesen, wir haben uns nur kurz vorbereitet. Aber wir haben einen rotierenden Kader mit guten Spielern. Wir wollen eine gute Leistung bringen."

Zu Beginn der Saison hatte sich die U 20 jeweils 1:1 gegen Italien und Polen getrennt. Nun soll der Dreier gegen die Südeuropäer Aufwind geben, um den ersten Sieg vor heimischem Publikum einzufahren. Im November geht es zunächst nach Rumänien (17. November), ehe zum Jahresabschluss ein Heimspiel mit dem Klassiker gegen England ansteht (20. November).