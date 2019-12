Toni Kroos und Jonas Hector verletzt - Suat Serdar nachnominiert

Joachim Löw muss im Länderspiel gegen Argentinien am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und in der EM-Qualifikationspartie am kommenden Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Estland auf Toni Kroos und Jonas Hector verzichten. Der Bundestrainer nominierte am Sonntagnachmittag den Schalker Suat Serdar erstmals ins Aufgebot der Nationalmannschaft.

Der 22-jährige Serdar durchlief von der U 16 alle Auswahlteams des DFB und nahm im Sommer an der U 21-EM in Italien und San Marino teil, bei der die deutsche Mannschaft Vizeeuropameister wurde.

Der 29-jährige Kroos war beim Ligaspiel von Real Madrid am Samstag nach 34 Minuten wegen einer Adduktorenverletzung am linken Oberschenkel ausgewechselt worden. Kölns Hector (29) sagte Löw nach dem 1:1 beim FC Schalke 04 am Samstagabend aufgrund neuromuskulärer Probleme ab.

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montag zur Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele. Um 17.30 Uhr steht auf dem BVB-Trainingsgelände die erste Einheit auf dem Programm.

[dfb]