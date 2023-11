Toni Di Salvo: "Zum Jahresabschluss beide Spiele gewinnen"

Zum letzten Mal in diesem Jahr kommt die deutsche U 21-Nationalmannschaft zu einer Länderspielmaßnahme zusammen. Cheftrainer Antonio Di Salvo spricht über die Situation vor den Partien gegen Estland am Freitag (ab 18 Uhr) in Paderborn und gegen Polen am Dienstag, 21. November (ab 18 Uhr, beide live auf ProSiebenMAXX), in Essen.

Antonio Di Salvo über...

... die Personallage und die Rückkehrer: Es ist schön, dass alle gesund anreisen konnten und es keine Absagen gab. Die drei Rückkehrer sind ganz wichtige Spieler: Eric Martel ist einer, der schon Kapitän war, sorgt für Stabilität auf der Sechs, auch Marton Dardai ist kein Unbekannter. Bei Jan Thielmann freue ich mich, dass er nach seiner langen Verletzung wieder fit ist. Ich freue mich, dass alle drei wieder an Bord sind.

... Gegner Estland: Der Gegner ist nicht unbekannt, ich habe die Esten gegen Polen gesehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Sie haben bis auf das Spiel gegen Polen sehr enge Ergebnisse erzielt und wollen Fußball spielen. Klar ist, dass wir das Spiel selbstverständlich gewinnen möchten.

... Youssoufa Moukoko: Youssoufa hat bei uns seine Qualität gezeigt mit seinen wichtigen Toren. Fünf Treffer sind eine Hausnummer. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht, dass er den Flow beibehält. Ich weiß, dass er aktuell gut drauf ist und beim BVB gut trainiert.

... Karim Adeyemi: Karim ist für die A-Nationalmannschaft nicht nominiert worden. Ich bin in Gesprächen mit dem Verein und Karim selbst gewesen. Er möchte aktuell beim Verein bleiben, um seine gesteckten Ziele zu erreichen. Selbstverständlich hätte er uns mit seiner Qualität geholfen.

... die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann: Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann ist gut, wir kennen uns seit einigen Jahren und waren schon früher im Austausch, als er noch Bayern-Trainer war. Der Austausch ist gut. Wir sind eine eigenständige Mannschaft, und es ist unser Ziel, zum Jahresabschluss beide Spiele zu gewinnen. Irgendwo sind wir natürlich ein Dienstleister für die A-Nationalmannschaft, weil es unser Ziel ist, immer wieder Spieler dort heranzuführen.

... Merlin Röhl und Rocco Reitz: Es ist wichtig, dass wir Spieler dabei haben, die aktuell in Form sind und das Momentum auf ihrer Seite haben. Dazu gehören Merlin und Rocco. Rocco hat seit der letzten Maßnahme alle Spiele von Beginn an gemacht und in Gladbach sehr gute Leistung gebracht. Er will immer den Ball haben und kennt keine Angst, in engen Situationen angespielt zu werden. Merlin hat sich in Freiburgs Mannschaft gekämpft, da ist es nicht ganz so einfach, seinen Platz zu finden. Gestern bei seinem Tor (beim 1:3 des SCF in Leipzig; Anm. d. Red.) hat man seine Qualität gesehen, er ist sehr schnell und sehr schussstark.

... die Kapitänsbinde: Die Situation kann sich immer ändern, weil nicht immer dieselben Spieler dabei sind. Eric Martel hat es beim ersten Mal als Kapitän gut gemacht, er wird auch für die anstehende Länderspielperiode der Kapitän sein.

[dfb]