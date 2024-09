"Tolles Spiel, super Gegner": U 17 in Duisburg gegen England

Generalprobe für die deutsche U 17-Nationalmannschaft: Vor der EM-Qualifikation im Oktober treffen die DFB-Junioren heute (ab 11 Uhr, live bei YouTube) beim Nationen-Turnier in der Sportschule Wedau in Duisburg auf England. Das Team von DFB-Trainer Marc Meister geht mit Selbstvertrauen in die Partie, denn am Samstag feierte Deutschland einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Mexiko.

"Wir nehmen uns das vor, was auch in den vergangenen eineinhalb Jahren wichtig war: Wir wollen die Kontrolle, den Rhythmus vorgeben und Erster sein", so Meister vor dem Traditionsduell. "England wird mit ganz viel Qualität, Schnelligkeit und Mut genau dasselbe versuchen. Es ist ein tolles Spiel gegen einen super Gegner."

Nach dem Turnier in Duisburg geht es für die U 17-Junioren im Oktober mit der EM-Qualifikation im DFB-Campus in Frankfurt am Main weiter. Als Turniergastgeber geht es am 9. Oktober gegen Andorra, am 12. Oktober gegen Belarus und am 15. Oktober gegen Tschechien. Die drei Partien werden dann jeweils um 11 Uhr angepfiffen.

[dfb]