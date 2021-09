"Toller Job": U 17-Junioren gewinnen Turnier in Duisburg

Drei Spiele, drei Siege: Die deutschen U 17-Junioren haben das KOMM MIT Vier-Nationen-Turnier in Duisburg in beeindruckender Manier gewonnen. In der entscheidenden dritten Partie setzte sich das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister dank eines späten Treffers mit 2:1 (1:1) gegen den Europameisternachwuchs aus Italien durch und sicherte sich mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten Platz eins. Zuvor hatten die deutschen Junioren bereits ein deutliches 5:0 gegen Belgien und ein 2:0 gegen Israel feiern dürfen.

Der Mainzer Nelson Weiper (33.) und der eingewechselte Joker Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg (85.) schossen die DFB-Junioren zum Sieg, Fabio Chiarodia hatte die Italiener in der 21. Minute in Führung gebracht.

Meister: "Die Jungs haben einen tollen Job gemacht""

"Unsere Mannschaft hat heute alles gebraucht, um die Italiener zu schlagen", so Meister. "Der Spielverlauf war maximal kompliziert, aber das Team hat eine tolle Moral und absolute Einsatzbereitschaft gezeigt. Beide Tore sind aus dem Spiel heraus gefallen. Das zeigt, dass wir auch Qualität im Torabschluss haben. Der Turniersieg ist das eine, wir wollten aber auch unbedingt das dritte Spiel gewinnen. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht."

Die Italiener gingen in einem intensiven Duell in der 23. Minute in Führung, doch Deutschland schlug kurz vor der Pause zurück. Im zweiten Durchgang sah es im Leichtathletikstadion von Duisburg lange nach einem Remis aus. Doch die deutschen Junioren suchten immer wieder den Weg nach vorne und belohnten sich in der 88. Minute mit dem Siegtreffer.

Weiter geht es für die U 17-Junioren Ende Oktober: In Rumänien trifft das DFB-Team in der EM-Qualifikation auf San Marino (20. Oktober), die Gastgeber (23. Oktober) und Russland (26. Oktober). "Es wird schwierig in Rumänien", so Meister. "Wir haben hier aber Schwung geholt und wollen den auch nach Bukarest rüberretten. Das Gros des Kaders wird auch dort mit am Start sein."