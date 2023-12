Tobias Haupt verlässt den Deutschen Fußball-Bund

Dr. Tobias Haupt verlässt den Deutschen Fußball-Bund. Der Leiter der DFB-Akademie einigte sich mit dem DFB am Freitag einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Haupt, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen will, war seit 2018 maßgeblich an entscheidenden Weichenstellungen für den deutschen Fußball beteiligt. Dabei setzte er konsequent auf Exzellenz, Innovation und neue Technologien.

Tobias Haupt zeichnete für den erfolgreichen Aufbau der neuen DFB-Akademie verantwortlich, ein Kernprojekt für die Zukunft des deutschen Fußballs. Zu seinen Aufgaben zählten darüber hinaus die übergreifende strategische Planung und Steuerung, die Stärkung und Detail-Konzeption der sportinhaltlichen Kernbereiche und die Führung aller Performance-Experten bei den Nationalmannschaften.

"Wir danken ihm für seinen vorbildlichen Einsatz"

Meilensteine setzte er mit dem Aufbau des ersten Health & Performance Centers für die Nationalmannschaften, dem ersten Tech Lab im deutschen Fußball, aber auch mit der Reform der Trainerausbildung und den ersten positionsspezifischen Programmen im deutschen Fußball sowie mit der Weiterentwicklung der klassischen Leistungstests zu innovativen Performance Days. Als Bindeglied zwischen den Sportverantwortlichen der Proficlubs, der DFL und dem DFB setzte Haupt innovative Formate pragmatisch um. Dazu zählt auch die erste Ausbildung für angehende Sportdirektoren im deutschen Fußball überhaupt oder auch ein maßgeschneiderter Trainerlehrgang ("Players Pathway“) für aktuelle Nationalspieler sowie angehende Ex-Profis.

Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, zum Ausscheiden des langjährigen Akademie-Leiters: "Mit Tobias Haupt verlässt uns ein Kollege, der sich mit Leidenschaft für den deutschen Fußball eingesetzt hat. Er blickte stets über den Tellerrand hinaus und scheute sich nie, konsequent neue Wege einzuschlagen. Haupt ist nicht nur ein herausragender Fußballmanager, sondern gleichzeitig Teamplayer aus Überzeugung. Wir danken ihm für seinen vorbildlichen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

[dfb]