Leitet den Sieg per Elfmeter ein: Pernille Harder überwindet Keeperin Joyce Lee Braun

Titelverteidiger Wolfsburg erster Finalist

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im ersten Pokal-Halbfinale ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen zum sechsten Mal in Folge im Endspiel um den DFB-Pokal. Der sechsmalige Titelträger setzte sich beim Zweitligisten Arminia Bielefeld klar 5:0 (2:0) durch und trifft nun im Finale am 4. Juli (ab 16.45 Uhr) im Kölner Rhein-Energie-Stadion auf Bayer 04 Leverkusen oder die SGS Essen. Das zweite Halbfinale steigt heute (ab 16 Uhr) im Jugendfußball-Zentrum Kurtekotten.

In der Bielefelder EDIMedien Arena rissen die Gäste aus Wolfsburg das Spiel von der ersten Minute an sich und kamen nach einer guten Viertelstunde durch einen verwandelten Foulelfmeter von Pernille Harder (16.) zur verdienten Führung. Der Meisteranwärter in der FLYERALRAM Frauen-Bundesliga dominierte auch im weiteren Spielverlauf das Geschehen, doch die Gastgeberinnen verteidigten leidenschaftlich und konnten sich immer wieder auf ihre glänzend aufgelegte Torhüterin Joyce Lee Braun verlassen.

Neto trifft nach der Pause doppelt

Gegen weit zurückgezogene Bielefelderinnen half schließlich ein satter Distanzschuss: Nach Vorlage von Harder erhöhte Pia-Sophie Wolter aus 20 Metern auf 2:0 (38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff tauchte Nationalspielerin Svenja Huth nach Hereingabe von Lara Dickenmann vor dem Bielefelder Tor auf, doch Braun parierte zweimal sehenswert aus kurzer Distanz (44.).

Nach der Pause bot sich das gleiche Bild: Die "Wölfinnen" ließen den Ball laufen und setzten die Arminia unter Dauerdruck. Bielefeld-Verteidigerin Grit Bender fälschte schließlich einen Schuss von Claudia Neto unhaltbar für Braun zum 3:0 ab (52.). Das Team von Trainer Stephan Lerch blieb auch nach der komfortablen Führung konzentriert und spielte zielstrebig nach vorne. Einen Schuss von Wolter parierte Keeperin Braun zwar, doch der Ball sprang Neto vor die Füße, die mit ihrem zweiten Treffer auf 4:0 erhöhte (82.). Schließlich vollendete Sara Björk Gunnarsdottir ein passgenaues Zuspiel von Neto zum 5:0-Endstand.

