Titelverteidiger Stuttgart im Viertelfinale nach Schalke

Im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren tritt Titelverteidiger VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 an, der 1. FC Nürnberg hat in einem Klassiker Hertha BSC zu Gast. Außerdem empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC St. Pauli und der 1. FC Köln Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt am Main mit Losfee Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften, und Ziehungsleiter Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses.

"Das sind attraktive Begegnungen, die es normalerweise nicht gibt. Das macht den Reiz des Pokals aus. Ich freue mich schon sehr darauf", kommentierte Schönweitz die Paarungen, die am 10. und 11. Dezember 2022 ausgetragen werden.

Das Viertelfinale

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart

1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli

1. FC Nürnberg - Hertha BSC

1. FC Köln - Holstein Kiel