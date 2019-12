Tipps: Suchtprävention in der Vereinsarbeit

Denken Sie daran, dass Sie für die Jugendlichen ein Vorbild sind. Verzichten Sie also auf Alkohol und Tabak, wenn Sie mit Ihrer Mannschaft zusammen sind- sei es bei Mannschaftssitzungen, während des Trainings und beim gemeinsamen Feiern. Achten Sie auch darauf, dass Sie, die Eltern und alle anderen Erwachsenen bei Wettkämpfen und Juniorenspielen am Spielfeldrand weder Alkohol trinken noch Rauchen.

Bestärken Sie Jugendliche, die keinen Alkohol trinken und nicht rauchen, in ihrem Verhalten. Fördern Sie Jugendliche darin, offen miteinander umzugehen und ihre Interessen, Meinungen oder Gefühle so zu äußern, dass sie bei den anderen ankommen und respektiert werden. Das kann Sie von einem Gefühl des Gruppenzwangs befreien.

Sorgen Sie bei Vereinsveranstaltungen für ein attraktives Programm, so dass niemand in Versuchung kommt, aus Langeweile Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Auch ein attraktives Angebot an alkoholfreien Getränken kann dazu beitragen, dass weniger Alkohol konsumiert wird (im Vereinsheim sollte mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger sein als Bier oder Wein).

Bitte beachten Sie zudem konsequent das Jugendschutzgesetz bei allen Vereinsveranstaltungen, das unter aanderem den Ausschank von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren verbietet und Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit komplett untersagt.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet Ihnen Unterstützung an. Mit den Kampagnen "Alkoholfrei Sport genießen" und "Kinder stark machen" setzt sich die BZgA in Kooperation mit den Sportverbänden gemeinsam für Suchprävention in Vereinen ein. Informationen hierzu erhalten Sie auf den Portalen www.kinderstarkmachen.de und www.alkoholfrei-sport-geniessen.de. Neben den Angeboten der BZgA bieten auch die Präventionsfachstellen vor Ort Unterstützung an, wenn Sie das Thema Suchtvorbeugung in ihrem Verein verankern wollen.