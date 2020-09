Timo Werner: Zwölf Treffer seit dem Debüt

Nach dem Saisonauftakt gegen Spanien (1:1) trifft die deutsche Nationalmannschaft morgen (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und im Fan-Club-Radio) in der UEFA Nations League auf die Schweiz. DFB.de hat die interessantesten Fakten und Zahlen zum bereits 52. Duell mit den Eidgenossen in Basel zusammengestellt.

Die Bilanz: 51-mal spielte Deutschland in einem Ländervergleich bisher gegen die Schweiz, so oft wie gegen keine andere Nation. Dabei feierte die deutsche Nationalmannschaft 36 Siege bei sechs Remis und neun Niederlagen. Die neunte davon kassierte die DFB-Auswahl im letzten Vergleich beim 3:5 im Mai 2012 in Basel. Es wird erst das sechste Pflichtspiel zwischen den beiden Nationen und das erste seit der WM 1966.

Premierengegner: Das 3:5 gegen die Eidgenossen am 5. April 1908 in Basel war das erste Länderspiel Deutschlands. Fritz Becker traf damals zur Führung, Fritz Förderer und erneut Becker verkürzten später zum Endstand.

Serien: Seine letzten vier Auswärtsspiele gewann das DFB-Team allesamt. Gleichzeitig ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw seit sechs Länderspielen ungeschlagen und kam dabei zu vier Siegen und zwei Unentschieden. Die letzte Niederlage datiert vom September 2019 (2:4 gegen die Niederlande), die letzte Auswärtspleite liegt noch weiter zurück: Im Oktober 2018 gab es in Frankreich ein 1:2.

Ergebniskrisen in der Nations League: Deutschland wartet nach dem 1:1 gegen Spanien auch nach seinem fünften Nations-League-Spiel noch auf den ersten Sieg. Die Schweiz zog mit dem 1:2 in der Ukraine am vergangenen Donnerstag in der dritten Nations-League-Partie in Serie den Kürzeren.

Tormaschine: Deutschland traf gegen Spanien im 14. Länderspiel in Serie. In seinen neun Pflichtspielen seit Jahresbeginn 2019 schoss das DFB-Team insgesamt 31 Tore. Das ergibt einen Schnitt von 3,4 Treffern pro Spiel.

Treffsicher: Seit seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im März 2017 traf kein Spieler so oft für das deutsche Nationalteam, wie Timo Werner. Zwölf Treffer gehen auf das Konto des Neu-Londoners, es folgen Leon Goretzka (11) und Serge Gnabry (10).

Defensivstärke: Nach nur drei Gegentoren in den vorangegangenen sieben Länderspielen kassierte die Schweiz in der Ukraine erstmals seit dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal im Juni 2019 (1:3) wieder mehr als einen Gegentreffer.

[dfb]