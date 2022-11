Timo Werner fällt für WM in Katar aus

Nationalspieler Timo Werner hat sich am Mittwochabend beim 4:0 seines Klubs RB Leipzig im Spiel der UEFA Champions League gegen Schachtar Donezk eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und fällt mit Riss des Syndesmosebandes für den Rest des Jahres aus. Das teilte RB Leipzig am Donnerstagnachmittag mit. Damit kann Timo Werner Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Weltmeisterschaft in Katar zur Verfügung stehen, die für die deutsche Nationalmannschaft am 23. November mit dem Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Japan beginnt.

Hansi Flick sagt: "Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die Weltmeisterschaft verpasst, die er unbedingt spielen wollte. Aber vor allem für die Mannschaft ist Timos Ausfall ein herber Verlust. Wir müssen auf einen ausgezeichneten Stürmer mit einer starken Torquote auch im Nationaltrikot und zudem auf einen echten Teamplayer verzichten. Wir wünschen Timo jetzt erst einmal alle, dass er schnell wieder fit wird."

Hansi Flick nominiert seinen Kader für die WM und das letzte Länderspiel vor Turnierbeginn am 16. November in Maskat gegen den Oman am kommenden Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt.

