Timo Hildebrand, Pins und Coke4free beim Niederlande-Spiel

Wenn unser DFB-Team am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt zur Partie gegen die Niederlande antritt, können sich Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Der Fan Club Nationalmannschaft hat für Mitglieder und Zuschauer ein vielfältiges Programm rund um den Deutsche Bank Park vorbereitet.

Ab 18.45 Uhr hat das Fan-Club-Zelt vor der Nordkurve des Deutsche Bank Parks (nach der Einlasskontrolle) für alle Mitglieder geöffnet. Um 19.45 Uhr wird Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand im Zelt vorbeischauen und sich Zeit für Gespräche, Autogramme und gemeinsame Fotos nehmen. Wie üblich wird unser Gründungspartner Coca-Cola allen Mitgliedern gratis Softgetränke spendieren.

Außerdem werden die beliebten Spieltag-Pins gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben sein. Der gesammelte Erlös kommt der gemeinnützigen Organisation "Gemeinsam Leben Frankfurt e.V." zugute, welche sich für die Inklusion von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung einsetzt. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans am Tischkicker oder an der PlayStation in Stimmung für das bevorstehende Spiel bringen.

Auch der Fan-Club-Bus wird ab 18.45 Uhr vor der Nordkurve zu finden sein. Hier können sich alle Zuschauer kostenlose Fan-Club-Fahnen abholen. Auch eine interaktive LED-Torschuss-Wand steht zur Verfügung, an der Fans ihre Fußball-Skills unter Beweis zu stellen können.

