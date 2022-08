Ticketverkauf fürs Vier-Nationen-Turnier

Dabei sein, wenn sich die deutsche U 17-Nationalmannschaft mit internationalen Gegnern misst? Dazu bietet sich beim KOMM MIT Vier-Nationen-Turnier in Duisburg vom 22. bis 26. September die Gelegenheit. An fünf Tagen spielen die Nachwuchsteams aus Belgien, Deutschland, Israel und Uruguay im Modus Jeder-gegen-Jeden den Turniersieger aus. Die Spiele in Duisburg sind der erste Härtetest für die neuformierte U 17-Auswahl von Christian Wück.

Der DFB-Trainer sieht das Turnier als wichtigen Gradmesser für die folgende Qualifikation zur Europameisterschaft: "Nach dem Sichtungsturnier und dem Kurzlehrgang am DFB-Campus ist es für uns wichtig, die Eindrücke daraus nun unter Wettkampfbedingungen zu testen. Dafür bietet das Vier-Nationen-Turnier mit drei internationalen Gegnern beste Möglichkeiten. Wir wollen uns in Duisburg vor hoffentlich vielen Zuschauern präsentieren und den Jungs die Möglichkeit geben, sich für den Qualifikationskader zur EM im Oktober zu empfehlen."

Sitzplatz ab drei Euro, Gruppentickets für zwei Euro

Den Turnierauftakt bestreiten Deutschland und Uruguay im Stadion am Waldhaus am 22. September (ab 11 Uhr, Stadionöffnung um 9.30 Uhr). Am selben Tag treffen Belgien und Israel um 15 Uhr im Leichtathletik-Stadion in der Margaretenstraße aufeinander. Das Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und Belgien steigt am 24. September (ab 11 Uhr, Stadionöffnung um 9.30 Uhr) im Stadion am Waldhaus. Ab 16 Uhr treffen an selber Stelle Israel und Uruguay aufeinander. Das letzte deutsche Spiel findet am 26. September (ab 11 Uhr, Stadioneröffnung um 9.30 Uhr) statt, wenn die DFB-Auswahl im Leichtathletikstadion auf Israel trifft. Das Turnier schließen am selben Tag (ab 15 Uhr) Uruguay und Belgien im Stadion am Waldhaus ab.

Tickets für die Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es im DFB-Ticketshop. Ein Sitzplatz kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für Gruppen ab zehn Personen stehen ermäßigte Karten für jeweils zwei Euro zur Verfügung.

[lh]