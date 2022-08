Ticketverkauf für U 20-Länderspiel in Unterhaching läuft

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft live vor Ort sehen? Am 23. September 2022 bietet sich erstmals seit langem die Chance dazu! Im Unterhachinger Stadion am Sportpark eröffnet das Team von Cheftrainer Hannes Wolf die Länderspielsaison. Anpfiff für den ersten internationalen Vergleich der noch jungen Spielzeit ist um 18 Uhr.

Coach Wolf blickt dem Kräftemessen mit Polen gespannt entgegen: "Wir freuen uns riesig auf das Spiel gegen unseren Nachbarn. Für die Jungs der Jahrgänge 2002 und 2003, die gemeinsam in der U 20 spielen, ist es eine große Chance, Erfahrungen auf internationaler Bühne und vor hoffentlich vielen Zuschauern im Unterhachinger Stadion zu sammeln. Wir sind auf jeden Fall maximal heiß auf die Partie!"

Die Stadiontore öffnen am Spieltag um 16.30 Uhr. Tickets gibt es hier. Der Sitzplatz kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für Gruppen ab zehn Personen stehen ermäßigte Karten für jeweils zwei Euro zur Verfügung. Wer nicht in Unterhaching vor Ort sein kann, verfolgt das Nachbarduell am besten live auf DFB-TV oder YouTube.

