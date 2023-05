Tickets fürs Vietnam-Spiel in Offenbach

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Über den Bieberer Berg zur Frauen-WM: In ihrem vorletzten Länderspiel vor der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland trifft die Frauen-Nationalmannschaft am Samstag, 24. Juni (ab 18.15 Uhr), in Offenbach erstmals in ihrer Länderspielgeschichte auf Vietnam. Tickets für das Frauen-Länderspiel im Stadion am Bieberer Berg können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 20 und 25 Euro (ermäßigt 15 bis 20 Euro). Stehplatztickets gibt es für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 6 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar (nur Stehplatzbereich).

Informationen zum Start des Ticketvorverkaufs für den letzten WM-Test der DFB-Frauen gegen Sambia am 7. Juli in Fürth werden zeitnah bekanntgegeben.

[dg]