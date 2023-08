Tickets fürs Vier-Nationen-Turnier

In der B-Junioren-Bundesliga rollt der Ball bereits, Anfang September stehen für die U 17-Nationalmannschaft dann die ersten Länderspiele an. Im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers absolviert das Team von Trainer Michael Prus das erste Spiel am 7. September (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn gegen Israel. Zwei Tage später, am 9. September (ab 16 Uhr), geht es im Anton-Klein-Sportpark in Hennef (Sieg) gegen Dänemark, ehe zum Abschluss am 12. September (ab 11 Uhr) erneut im Sportpark Nord Italien wartet. Hier gibt's Tickets für alle Begegnungen.

Michael Prus, Trainer der U 17-Junioren, sagt: "Nachdem wir unseren ersten Lehrgang in dieser EM-Saison am DFB-Campus absolviert haben, freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben. Die Jungs machen einen motivierten und ehrgeizigen Eindruck und strotzen vor Energie. Wir hoffen, das in den drei Spielen auch auf dem Platz zeigen zu können. Mit Israel, Dänemark und Italien erwarten uns drei völlig unterschiedliche Gegner mit verschiedenen Spielweisen, die uns fordern, gegen die wir aber bestehen wollen. Dabei zählen wir auf große Unterstützung von den Zuschauerrängen."

Sitzplatztickets für eine der Begegnungen gibt es für fünf Euro. Ermäßigte Tickets kosten jeweils drei Euro, Gruppentickets ab 10 Personen gibt es bereits ab zwei Euro pro Person. Die Stadionöffnung erfolgt jeweils 60 Minuten vor Anpfiff.