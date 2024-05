Tickets fürs USA-Spiel in Nordhorn

Zum Saisonabschluss gibt's für die jüngsten deutschen Nationalspielerinnen ein echtes Highlight: Die U 15-Juniorinnen empfangen in ihrem letzten Länderspiel der laufenden Saison am 11. Juni in Nordhorn die Auswahl der USA. Tickets für das Duell mit den Amerikanerinnen, das im Sportpark Blanke um 16 Uhr angepfiffen wird, können im DFB-Ticketportal erworben werden.

Sitzplätze kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro), Stehplätze sind für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) erhältlich. Für größere Gruppen gibt es zudem ein besonderes Angebot: Für Bestellungen ab zehn Personen kostet eine Eintrittskarte nur 4 Euro.