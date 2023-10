Tickets fürs Tschechien-Spiel in Dreieich

Nach zwei Unentschieden gegen Italien und Polen zum Auftakt stehen die nächsten Länderspiele für die deutsche U 20-Nationalmannschaft an. Die erste von zwei Partien bestreitet das Team von Cheftrainer Hannes Wolf am Freitag, 13. Oktober (ab 16 Uhr), in Leiria gegen Portugal. Nach der Rückkehr nach Deutschland kommt es am Montag, 16. Oktober (ab 18 Uhr), im im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich zum Duell mit Tschechien. Hier gibt es Tickets für die Begegnung vor den Toren Frankfurts.

"Wir freuen uns auf das Spiel in Dreieich gegen Tschechien", sagt Wolf. "Unser Ziel ist es, jeden Spieler wieder einen Schritt auf seinem Weg weiterzubringen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und hoffen auf zahlreiche Fans, die uns vor Ort unterstützen.”

Für das Länderspiel gibt es ab sofort Karten im DFB-Ticketshop. Sitzplatzkarten kosten 10 Euro (ermäßigt 6 Euro), Stehplatztickets 6 Euro (ermäßigt 4 Euro). Gruppentickets ab zehn Personen sind für 4 Euro erhältlich. Ebenso kosten auch barrierefreie Tickets inklusive Begleitung 4 Euro. Der Einlass erfolgt ab eine Stunde vor Spielbeginn ab 17 Uhr.

[bh]