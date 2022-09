Tickets fürs Spanien-Spiel in Pforzheim

Die deutsche U 19-Junioren-Nationalmannschaft kommt nach Pforzheim: In der KRAMSKI-ARENA trifft das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier am 25. Oktober (ab 18.15 Uhr) auf Spanien - mit neun EM-Titeln Rekordsieger in dieser Altersklasse. Karten für das Länderspiel sind bereits ab zwei Euro erhältlich.

Noch im September bestreiten die U 19-Junioren zunächst die erste Runde in der EM-Qualifikation und treffen dabei auf Armenien, Belarus und die Slowakei. Am 20. Oktober testet die DFB-Auswahl in Solothurn gegen die Schweiz, ehe es fünf Tage später zum Duell mit Spanien kommt. Besonderheit beim Spiel in Pforzheim: Die Begegnung wird live auf ProSieben MAXX im TV zu sehen sein.

"Das Spiel gegen Spanien wird für uns aus mehreren Gründen ein besonderer Test", sagt Trainer Guido Streichsbier. "Mit den Spaniern spielen wir immerhin gegen den U 19-Rekordeuropameister und ein sehr starkes Team. Dass das Spiel im Fernsehen übertragen wird, ist für unsere Spieler eine ganz besondere Ehre und eine großartige Möglichkeit, sich unseren Fans auch auf diesem Weg zeigen zu können. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch auf zahlreiche Unterstützung vor Ort in Pforzheim."

Kombiticket für Stadioneintritt und ÖPNV-Nutzung

Karten für das Spiel gibt es ab sofort im DFB-Ticketshop. Der Sitzplatz kostet fünf Euro, Stehplatz-Karten sind für vier Euro erhältlich. Ermäßigte Tickets kosten in beiden Kategorien drei Euro. Für Gruppentickets ab zehn Personen beträgt der Preis pro Person zwei Euro. Am Spieltag öffnet das Stadion seine Tore eineinhalb Stunden vor Anpfiff um 16.45 Uhr.

Die Eintrittskarte ist gleichzeitig ein ÖPNV-Kombiticket, mit dem ab drei Stunden vor Spielbeginn bis 3 Uhr am Folgetag mit dem öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis (VPE) zur und auch von der KRAMSKI-ARENA weggefahren werden kann. Die KRAMSKI-ARENA kann mit der Stadtbuslinie 10 (Haltestelle 1. CFR-Stadion) sowie den AVG-Stadtbahnen der S6 (Haltestelle Sandweg) erreicht werden.

