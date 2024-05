Tickets fürs Schweiz-Spiel sichern

Saisonabschluss gegen den Nachbarn: Die deutsche U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft empfängt am Sonntag, 2. Juni, die Auswahl der Schweiz in Waldshut-Tiengen, direkt an der Schweizer Grenze. Karten für das Duell, das im Langensteinstadion um 13 Uhr angepfiffen wird, sind im DFB-Ticketportal verfügbar. Sitzplatzkarten kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) und Stehplatzkarten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Für größere Gruppen ab zehn Personen gibt es ein attraktives Gruppenangebot, bei dem ein Ticket dann nur noch 4 Euro pro Person kostet.

Nach der knapp verpassten Qualifikation für die Europameisterschaft in Schweden wird es das letzte Spiel in der laufenden Saison für das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer sein.