Tickets fürs Schweiz-Spiel in Erfurt

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft absolviert am Freitag, 24. Juni (ab 17 Uhr, live im ZDF), den letzten Härtetest vor der Europameisterschaft in England. Dabei trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Steigerwaldstadion in Erfurt auf die Schweiz. Dafür können sich Fans nun im DFB-Ticketshop Eintrittskarten sichern.

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro), in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) und in der Kategorie 3 für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich. Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in jeder Kategorie jeweils 8 Euro. Gruppentickets in der Kategorie 3 ab zehn Personen kosten ebenfalls 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Rollstuhlfahrer finden ihr Bestellformular hier.