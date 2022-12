Tickets fürs Schweden-Spiel in Duisburg

Der Pott ruft und lädt ein zum Fußballfest in der Schauinsland-Reisen-Arena: Am 21. Februar 2023 (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) starten die deutschen Vizeeuropameisterinnen in Duisburg gegen das Topteam aus Schweden ins WM-Jahr. Das direkte Duell des Weltranglistenzweiten gegen den Weltranglistendritten verspricht einen hochklassigen Härtetest im Hinblick auf die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Der Ticketverkauf für das Frauen-Länderspiel in Duisburg läuft. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Gruppentickets ab sechs Euro

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person (im Stehplatzbereich 6 Euro pro Person) und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

[dg]