Tickets fürs Pokalfinale 2023 sichern!

Endspiel in Köln, da simmer dabei! Das DFB-Pokalfinale der Frauen im Rhein-Energie-Stadion ist seit 2010 ein Garant für sportliche Highlights, einmalige Atmosphäre und ein mitreißendes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Das größte Einzelereignis im deutschen Frauenfußball wird am 18. Mai 2023 bereits zum 14. Mal in der Domstadt ausgetragen.

Der Ticketvorverkauf für das DFB-Pokalfinale der Frauen 2023 hat ganz nach Kölscher Manier am heutigen 11.11.2022 um 11.11 Uhr im DFB-Ticketportal begonnen.

Kinder und Gruppen: Tickets ab 6 Euro

Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Im Jahr 2023 findet das Pokalfinale der Frauen an Christi Himmelfahrt statt, also am Donnerstag, 18. Mai 2023. Die Anstoßzeit ist noch offen. Welche Teams im Finale aufeinandertreffen, entscheidet sich in den Halbfinalbegegnungen am 15. und 16. April 2023.

