Tickets fürs Österreich-Spiel in Linz

Am 5. April (ab 20.30 Uhr) tritt die Frauen-Nationalmannschaft in Österreich im ersten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2025 an. Fans, die das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch vor Ort in der Raiffeisen Arena in Linz unterstützen möchten, müssen dabei folgende Schritte beachten:

Zunächst müssen sich Fans im Onlineshop des Linzer ASK (LASK) registrieren. Anschließend gelangen sie wie folgt zu den exklusiven Gästetickets für das Auswärtsspiel:

Nach der Registrierung und Anmeldung gelangen Sie durch Klick auf "Mein-Konto" beziehungsweise Ihren Namen in Ihr Kundenkonto. Hier geht es mit Klick auf den Menüpunkt "Buchung Gästekarten DFB" weiter. Anschließend werden Sie gebeten, sich für die exklusiven Gästetickets zu registrieren. Verwenden Sie bitte den Registrierungscode Y12ATFKQBR und füllen alle Pflichtfelder aus. Nach Erhalt der Bestätigungsmail sind die für Gästefans reservierten Plätze in Block N6 buchbar.

Gästetickets im Block N6 kosten für Erwachsene 35 Euro und für Kinder 17,50 Euro.