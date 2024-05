Tickets fürs Österreich-Spiel in Hannover

Im letzten Gruppenspiel der EM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am Dienstag, 16. Juli (ab 19 Uhr), in Hannover auf Österreich. Das letzte Heim-Länderspiel von Bundestrainer Horst Hrubesch wird gleichzeitig das erste Frauen-Länderspiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das umkämpfte Hinspiel in Linz gewann Deutschland im April nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

Tickets für das Länderspiel in der Heinz von Heiden Arena können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten in drei Kategorien ab 15 Euro

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro.

Gruppentickets kosten 8 Euro pro Ticket (nur in Kategorie 3) und sind für alle Gruppen ab zehn Personen im DFB-Ticketportal erhältlich. Größere Gruppen wenden sich gerne an den Niedersächsischen Fußballverband.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

