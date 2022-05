Tickets fürs entscheidende EM-Qualifikationsspiel sichern

Showdown in Osnabrück: Am 3. Juni (ab 18.15 Uhr, live auf Sat1) möchte die deutsche U 21-Nationalmannschaft im Stadion an der Bremer Brücke gegen Ungarn ihre EM-Teilnahme perfekt machen.

Der Ticketverkauf für das Heimländerspiel läuft, Karten sind im DFB-Ticketshop erhältlich. Zudem können Gruppenkarten (ab acht Euro pro Person) über den Niedersächsischen Fußball-Verband erworben werden.

Di Salvo: "EM-Quali gemeinsam mit Fans klarmachen"

"Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir im letzten Heimspiel der Saison die EM-Quali und den Gruppensieg klarmachen", sagt Antonio Di Salvo. Der DFB-Trainer hat sein 23-köpfiges Aufgebot nominiert, dem unter anderem die Bundesliga-Profis Jonathan Burkardt, Youssoufa Moukoko, Jamie Leweling und Ansgar Knauff angehören.

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation - Deutschland liegt mit 21 Punkten vor Israel (16) und Polen (15) - und nur noch zwei verbleibenden Qualifikationsspielen reicht der U 21 ein Unentschieden zur direkten Qualifikation als Gruppenerster für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023).