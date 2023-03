Tickets fürs Brasilien-Spiel in Nürnberg

HungriGER gegen BRAndgefährlich: Auf dem Weg zur diesjährigen Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland treffen die DFB-Frauen am 11. April (ab 18 Uhr) in Nürnberg auf Brasilien. Es wird das erste Frauen-Länderspiel überhaupt im Nürnberger Max-Morlock-Stadion und gleichzeitig ein wichtiger WM-Test für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen spielstarke Brasilianerinnen.

Der Ticketverkauf für das Frauen-Länderspiel in Nürnberg läuft. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar (nur Sitzplatzbereich).

[dfb]