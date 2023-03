Tickets fürs Belgien-Spiel in Köln gewinnen

Am 28. März 2023 (ab 20.45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Köln auf den FIFA-Weltranglistenvierten aus Belgien. Der DFB verlost zweimal zwei Tickets für das Länderspiel im RheinEnergieStadion.

Gegen Belgien ging das DFB-Team in 20 der bisherigen 25 Begegnungen als Sieger hervor. Das letzte Aufeinandertreffen liegt mehr als zehn Jahre zurück: Im Oktober 2011 gewann das deutsche Nationalteam im Rahmen der EM-Qualifikation in Düsseldorf mit 3:1.

Wer die DFB-Auswahl in Köln live erleben will, kann bis zum 20. März am Gewinnspiel teilnehmen. Karten können außerdem im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.