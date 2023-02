Tickets fürs Belgien-Spiel in Köln

Schon jetzt die Heim-EM 2024 im Blick: Die deutsche Männer-Nationalmannschaft trifft am 28. März im Kölner RheinEnergieStadion auf Belgien. Die Anstoßzeit ist noch offen. Wer die DFB-Auswahl in Köln live erleben will, kann sich ab sofort sein Ticket sichern.

Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 30 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 20 und 60 Euro). Ermäßigte Tickets können von Jugendlichen ab 15 Jahren, Schülern, Studenten, Rentnern und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent beansprucht werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahren bezahlen in allen Kategorien 10 Euro. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Schon 20 Siege gegen Belgien

Fan-Club-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen.

Gegen Belgien, den aktuellen Vierten der FIFA-Weltrangliste, ging das DFB-Team in 20 der bisherigen 25 Begegnungen als Sieger hervor. Das letzte Aufeinandertreffen liegt mehr als zehn Jahre zurück. Im Oktober 2011 siegte das deutsche Nationalteam im Rahmen der EM-Qualifikation in Düsseldorf 3:1.

