Tickets fürs Auswärtsspiel in Niederlanden

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Australien und Neuseeland trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am 7. April (ab 20 Uhr) in Sittard auf Gastgeber Niederlande.

Wer die Vizeeuropameisterinnen im Fortuna Sittard Stadion unterstützen möchte, kann sich jetzt Tickets für den deutschen Fanblock sichern. Karten sind für 15 Euro hier erhältlich.

Am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dann im Nürnberger Max-Morlock-Stadion auf Brasilien.

