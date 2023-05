Tickets fürs 1000. Länderspiel gegen Ukraine

In ihren beiden Heimländerspielen im Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen auf die Ukraine und am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien. Während die Partie in der VELTINS-Arena um 20.45 Uhr (live bei RTL) angepfiffen wird, ist die Anstoßzeit des Benefizspiels im Bremer wohninvest WESERSTADION noch offen - sie wird zeitnah auf DFB.de und den Social-Media-Kanälen des DFB veröffentlicht. Wer die DFB-Auswahl live erleben möchte, kann sich nun Tickets sichern.

Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Bitte beachten Sie die Ermäßigungshinweise im jeweiligen Spiel.

Fan Club-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen. Der Fanblock in Bremen befindet sich in den Blöcken 128, 130, 132, 134 und 136 und in Gelsenkirchen in den Blöcken N3 und N4.

Wenn das DFB-Team am 12. Juni zum neunten Mal auf die ukrainische Nationalmannschaft trifft, wird in Bremen Geschichte geschrieben: Zum einen wird es das 1000 Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Länderspielgeschichte sein, zum anderen soll mit dem Benefizspiel ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung gesetzt werden.

Acht Tage später (20. Juni) empfängt das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Schalke die kolumbianische Nationalmannschaft, die in der FIFA-Weltrangliste aktuell nur drei Plätze hinter Deutschland auf Platz 17 liegt. Bei den bisherigen vier Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften hat der einmalige Copa América-Sieger noch nie gegen Deutschland gewonnen.

