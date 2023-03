Tickets für WM-Quali gegen Schweden

Die Futsal-Nationalmannschaft kommt nach Göppingen - und das zum vielleicht bisher wichtigsten Spiel in ihrer noch jungen Geschichte. Über die anstehenden Playoffs kann sich die DFB-Auswahl erstmals in die Eliterunde der WM-Qualifikation spielen. Die letzte Hürde dabei heißt Schweden. Bereits am 14. April gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld zum Hinspiel in Gävle, ehe es am 18. April (ab 19 Uhr) in der Göppinger EWS Arena zum alles entscheidenden Rückspiel kommt - eine Partie mit Endspielcharakter.

Durch starke Auftritte in der Hauptrunde der WM-Qualifikation gegen Lettland und die Slowakei hat sich die deutsche Mannschaft für die Playoffs qualifiziert. "Wir wollen uns auch in den Playoffs gut präsentieren und werden alles geben, um die Eliterunde zu erreichen", sagt Loosveld.

"Wir freuen uns auf alles, was kommt"

Beim letzten Heimspiel Anfang März in Bielefeld wurde mit 2704 Fans vor Ort ein neuer deutscher Zuschauer*innen-Rekord für ein Futsal-Länderspiel aufgestellt. "Das hat gezeigt: Auf unsere Fans ist Verlass, die Atmosphäre war großartig", so Loosveld. "Insofern freuen wir uns auf alles, was kommt."

Dabei sein lohnt sich und ist bereits ab 4 Euro möglich. Sitzplatz-Tickets der Kategorie 1 kosten 12 Euro (ermäßig 8 Euro), Sitzplätze in der Kategorie 2 sind ab 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es die Tickets stark vergünstigt für einen Preis von 4 Euro pro Person. Karten für das Spiel sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaft und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

