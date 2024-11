Ein echtes Highlight: Am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) tritt die Frauen-Nationalmannschaft gegen England im Wembley-Stadion zum ersten Testspiel nach den Olympischen Spielen an.

Noch bis Montag, 21 Oktober, können sich Fans ihr Ticket für die Partie in London sichern. Der Preis für eine Eintrittskarte liegt zwischen 20 und 25 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Student*innen und Renter*innen zahlen nur den halben Preis, Kinder unter zwei Jahre sind im Wembley-Stadion nicht zugelassen.