Tickets für USA-Spiele in Aschaffenburg

Highlight-Länderspiele zu Hause: Die U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft empfängt am 8. Juni (ab 17.30 Uhr) und am 11. Juni (ab 11.30 Uhr) die USA in Aschaffenburg. Karten für beide Partien im Stadion am Schönbusch können nun im DFB-Ticketportal erworben werden. Sitzplätze sind ab 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) erhältlich. Zudem gibt es für größere Gruppen ein besonderes Angebot: Für Bestellungen ab zehn Personen kostet eine Eintrittskarte nur 4 Euro.

Für das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer werden die Heimländerspiele gegen die USA die letzten in der laufenden Saison sein.