Tickets für Spiele in Seligenporten und Bogen

Zwei Heim-Länderspiele zum Jahresabschluss: Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft in Bayern auf die Auswahl der Tschechischen Republik – und das gleich doppelt. Der erste Vergleich findet am 15. November (ab 15 Uhr) in der M.A.R. Arena in Seligenporten statt, das zweite Aufeinandertreffen folgt am 18. November (ab 11 Uhr) im Städtischen Stadion in Bogen. Für beide Heim-Länderspiele sind ab sofort die Tickets erhältlich – sowohl online als auch vor Ort in der Region.

"Wir freuen uns sehr auf die beiden Länderspiele in Bayern", sagt U 16-Trainer Michael Prus, der den Jahrgang 2004 seit vergangenem Sommer betreut: "Wir möchten unsere junge Mannschaft weiterentwickeln, an unserer Spielidee arbeiten und den Jungs neue Erfahrung auf internationalem Niveau ermöglichen. Drei von vier Länderspielen konnten wir in dieser Saison bereits gewinnen – und auch wenn die Entwicklung des Teams im Vordergrund steht, wollen wir die beiden Vergleiche gegen die Tschechische Republik für uns entscheiden. Ich bin sicher, dass die heimische Kulisse die Jungs zusätzlich motivieren wird."

Stehplätze online buchen - Sitzplätze nur über Verein erwerbbar

Der DFB verkauft verschiedene Tickets zwischen zwei und sieben Euro:

Stehplatz / Sitzplatz Seligenporten : 3 Euro / 7 Euro

Stehplatz / Sitzplatz Bogen : 3 Euro / 7 Euro

Jugendsammelbestellung pro Länderspiel (ab fünf Personen): 2 Euro

Stehplatztickets können direkt online im Ticketshop bestellt werden. Sitzplatztickets sind nur über die Vereine erwerbbar. Die begehrten Jugendsammelbestellungen bietet der Bayerische Fußball-Verband an für Gruppen und Vereine ab fünf Personen. Sie sind ebenfalls im Ticketshop buchbar. Zudem werden alle Karten auch in den folgenden Vorverkaufsstellen vertrieben:

SV Seligenporten, Zum Sportpark 1, 90602 Pyrbaum

TSV 1883 Bogen, Kotaustraße 7, 94327 Bogen

Bei allen bekannten ADticket-Vorverkaufsstellen

