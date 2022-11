Tickets für Norwegen-Spiele in Münster

Die deutschen U 16-Juniorinnen starten im November in die Länderspielsaison. Im Preußenstadion in Münster misst sich das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp am 17. November (ab 16 Uhr) und am 19. November (ab 18.30 Uhr) zweimal mit der Auswahl Norwegens. Tickets für die Länderspiele sind bereits ab zwei Euro erhältlich.

Karten für das Spiel gibt im DFB-Ticketshop. Sitzplätze kosten fünf Euro, ermäßigte Tickets drei Euro. Für Gruppentickets ab zehn Personen beträgt der Preis pro Person zwei Euro. Am Spieltag öffnet das Stadion seine Tore jeweils eine Stunde vor Anpfiff.