In Mönchengladbach gegen Italien: Dürfen Müller (r.) und Co. wieder jubeln?

Tickets für Italien-Spiel in Mönchengladbach

Der Europameister kommt. Und es geht um Punkte in der Nations League. Noch dazu um eine gute Leistung vor der WM 2022. Es gibt viele gute Gründe, sich das Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen einen Gegner anzuschauen, dessen Name Ansporn genug ist: Italien. Tickets für die Partie am 14. Juni (20.45 Uhr) im Borussia-Park in Mönchengladbach sind nun erhältlich, der Vorverkauf läuft.

Karten können im DFB-Ticketportal als print@home-Tickets oder über die Tickethotline (Telefon: 069 / 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien und kosten zwischen 30 und 90 Euro (ermäßigt zwischen 20 und 70 Euro). Ermäßigte Tickets können von Jugendlichen ab 15 Jahren, Schülern, Studenten, Rentnern und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent beansprucht werden. Zusätzlich gibt es die sogenannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Fan-Club-Mitglieder können Karten ab 15 Euro über den FCN-Online-Ticketshop und die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 kaufen.

Tickets für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte für 10 Euro

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte (jeweils inklusive einer Begleitperson) sowie Gehörlose sind für 10 Euro zu haben - und werden ebenfalls je nach Verfügbarkeit angeboten. Das Bestellformular für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte kann hier abgerufen werden. Bestellung inklusive Kopie des Ausweises bitte per Mail an ticket-service@dfb-events.de senden.

Es gelten die Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen für DFB-Veranstaltungen.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Tickets bei nicht autorisierten Anbietern!

