Tickets für Italien-Länderspiele in Hanau

Die U 17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) treffen zum Auftakt in die Länderspielsaison auf Italien - und bestreiten in Hanau gleich zwei Partien gegen die Italienerinnen. Das erste Spiel findet am Dienstag, 6. September (ab 16 Uhr), im Hanauer Herbert-Dröse-Stadion statt. An selber Stelle geht es für das DFB-Team am Freitag, 9. September (ab 10.45 Uhr), erneut gegen die Südeuropäerinnen.

DFB-Trainerin Sabine Loderer sagt: "Für unser gesamtes Team steht das erste Turnierjahr an, auf das wir uns extrem freuen. Mit unseren ersten U 17-Länderspielen stehen gegen Italien zwei gute Tests an, um den nächsten Schritt Richtung EM-Qualifikation im Oktober zu gehen. Es wird vor allem darum gehen, gegen einen bestimmt sehr griffigen Gegner Abläufe zu optimieren und auch Routinen rund um Länderspiele zu festigen. Unabhängig von den Länderspielen werden wir die Trainingseinheiten nutzen, um unsere Prinzipien zu schärfen und auch die Mädels, die noch recht neu im Kader sind, mit unserer Spielidee besser vertraut zu machen."

Die beiden Partien sind der erste Härtetest für die Mannschaft, die im Oktober in der ersten Runde der EM-Qualifikation in Slowenien neben den Gastgeberinnen auf Serbien und die Türkei treffen wird. Tickets für die Spiele in Hanau sind ausschließlich im DFB-Ticketshop erhältlich. Ein Sitzplatz kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Für Gruppen ab zehn Personen stehen vergünstigte Karten für jeweils zwei Euro zur Verfügung.

