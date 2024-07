Tickets für Google Pixel Supercup in Dresden

Mit dem Google Pixel Supercup der Frauen wird am 25. August (ab 18.15 Uhr) die Spielzeit 2024/2025 der Frauen eingeläutet. Bei der Premiere des Wettbewerbs trifft der aktuelle Deutsche Meister FC Bayern München auf DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Gut fünf Wochen vor dem Spitzentreffen im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden sind bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft worden.

Sitzplatzkarten sind im DFB-Ticketportal erhältlich und kosten 15 Euro (Kategorie 3/ermäßigt 12), 25 Euro (Kategorie 2/ermäßigt 15) und 45 Euro (Kategorie 1/ermäßigt 25). 11 Euro zahlen Fans für Tickets im Stehplatzbereich der Nordtribüne. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Stehplatzbereich für 8 Euro erhältlich.

Erster Supercup seit 1997

Die Fankontingente der Vereine sind direkt über die Klubs zu beziehen. Sitzplatz-Gruppenkarten werden exklusiv über den Sächsischen Fußball-Verband verkauft.

Der Google Pixel Supercup der Frauen fand zuletzt in den Jahren 1992 bis 1997 statt und wird nach der diesjährigen Wiedereinführung erstmals in Dresden stattfinden. Der Austragungsmodus sieht einen jährlich wechselnden, neutralen Spielort vor, mit dem der Supercup als ein Highlightevent des Frauenfußballs gezielt in unterschiedliche Regionen gebracht werden soll, um die Bindung zu den bestehenden Fans zu stärken und die Begeisterung rund um den Frauenfußball auch jenseits der üblichen Standorte erlebbar zu machen. Naming-Right-Partner für den Supercup der Frauen ist Google Pixel – wie seit Beginn der Saison 2023/2024 auch schon für die Frauen-Bundesliga.