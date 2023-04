Tickets für Frankreich-Doppelpack

Sieben Spiele in Serie ist die deutsche U 16-Nationalmannschaft nun ungeschlagen und möchte die Serie auf neun Spiele ausbauen: Am 25. Mai (ab 11 Uhr) und 28. Mai (ab 11 Uhr) bestreitet das Team von DFB-Trainer Michael Prus im Parkstadion in Dillingen/Saar gegen Frankreich zwei Testspiele. Tickets für beide Partien sind ab jetzt hier erhältlich.

Die Siegchancen stehen nicht schlecht, denn beim UEFA Development Tournament im Februar gelang dem DFB-Nachwuchs ein 5:1 gegen die Franzosen.

Prus: "Freuen uns auf viel Unterstützung"

Michael Prus sagt: "Der letzte Lehrgang endete mit zwei Unentschieden gegen Italien. Jetzt wollen wir gegen Frankreich, eine weitere große Fußballnation, wieder Siege einfahren. Der 5:1-Erfolg im Februar täuscht etwas, so groß war der Leistungsunterschied nicht. Wir freuen uns auf die ersten zwei Heimspiele dieser Saison und viel Unterstützung für die Jungs."

Tickets, um die U 16 live im Stadion zu unterstützen, kosten fünf Euro. Stehplatzkarten sind für vier Euro erhältlich. Ermäßigte Tickets für beide Kategorien werden jeweils für drei Euro angeboten. Außerdem gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die zwei Euro pro Person kosten. Die Tageskassen sind an den Spieltagen ab 90 Minuten vor Anpfiff ebenfalls geöffnet.