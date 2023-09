Tickets für EM-Qualifikation in Duisburg

In zweieinhalb Wochen startet die deutsche U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft in die erste EM-Qualifikationsrunde in Duisburg. Die drei Gruppengegner des Teams von DFB-Trainerin Sabine Loderer in der Sportschule Wedau heißen Ukraine am 14. Oktober (ab 13 Uhr), Österreich am 17. Oktober (ab 13 Uhr) und Rumänien am 20. Oktober (ab 13 Uhr). Der Ticketverkauf für die Partien hat nun begonnen.

Ein Sitzplatzticket kostet 7 Euro (ermäßigt 5 Euro), eine Stehplatzkarte 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). Barrierefreie Tickets kosten 3 Euro, Gruppen (ab 10 Personen) zahlen 2 Euro je Karte.

"Wir freuen uns über eine sehr interessante Gruppe", so Loderer nach der Gruppenauslosung Mitte Juni. "Insgesamt sind wir mit der Auslosung sehr zufrieden." Zum Start in die neue Saison haben die deutschen U 17-Juniorinnen in England gegen die Gastgeberinnen eine Partie mit 0:3 verloren, die zweite dann mit 2:0 gewonnen.

[dfb]