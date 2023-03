Tickets für EM-Qualifikation in Bremen

Die heiße Phase der EM-Qualifikation beginnt: Am 22. März (ab 12 Uhr) trifft die deutsche U 19-Nationalmannschaft in der zweiten und entscheidenden Runde auf Italien. Es ist das erste von insgesamt drei Qualispielen in der sogenannten Eliterunde, nur der Gruppensieger fährt zur Endrunde nach Malta. Darauf folgen zwei weitere Partien am 25. März (ab 16 Uhr) gegen Belgien und am 28. März (ab 12 Uhr) gegen Slowenien. Jetzt gibt es hier Tickets Tickets für die drei Partien in Bremen.

"Wir haben das große Ziel, uns mit der U 19 für die Europameisterschaft zu qualifizieren", sagt Trainer Guido Streichsbier. "Dass wir das Qualiturnier in Deutschland spielen, kann uns dabei sicher helfen. Zum Auftakt wollen wir mit möglichst vielen Fans im Rücken Italien schlagen und mit einem guten Gefühl in die weiteren Partien gegen Belgien und Slowenien gehen."

Der Sitzplatz kostet fünf Euro, Stehplatz-Karten sind für vier Euro erhältlich. Ermäßigte Tickets kosten in beiden Kategorien drei Euro. Für Gruppentickets ab zehn Personen beträgt der Preis pro Person zwei Euro. Am Spieltag öffnen die Tageskassen eineinhalb Stunden vor Anpfiff um 10.30 Uhr.

