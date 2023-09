Tickets für Auswärtsspiel in Wales sichern

Bei diesem Spiel geht es um viel für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft: Am 5. Dezember (ab 20.15 Uhr) kämpfen die DFB-Frauen gegen Wales im letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Halbfinale der UEFA Women's Nations League. Ab sofort können sich Fans, die die Mannschaft im Swansea Stadium live vor Ort unterstützen möchten, hier Tickets für die Partie in Wales sichern.

Hinweis: Damit das Spiel im walisischen Ticketportal angezeigt wird, muss dort erst ein Account erstellt werden. Alle Tickets werden ausschließlich digital ausgestellt und werden nur über die Cymru Tickets App bereitgestellt. Bei der Registrierung in der App ist wichtig, dass die gleiche Telefonnummer wie beim Ticketaccount angegeben wird.

Die Partie in Wales wird der Abschluss der UWNL-Gruppenphase sein, die für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit einer 0:2-Niederlage in Dänemark und einem 4:0-Sieg gegen Island begann. Der Gruppenerste zieht in die Finalrunde ein, die letztendlich die teilnehmenden Nationen für die Olympischen Spiele in Paris 2024 ermitteln wird.

[agr]