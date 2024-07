Bald wieder im Nationaldress in München: Musiala und Co.

Ticketinfos fürs Niederlande-Spiel in München

Am 14. Juni 2024 begann in München die bewegende EM-Reise unserer Nationalmannschaft. Am 14. Oktober (ab 20.45 Uhr) kehrt das DFB-Team in die Allianz Arena zurück und trifft dort im Rahmen der UEFA Nations League auf EM-Halbfinalist Niederlande.

Der öffentliche Verkauf für den Fußballklassiker startet am Dienstag, 30. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 25. Juli (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, 15-Euro-Tickets im Fanblock sowie Tickets in anderen Kategorien zu erwerben. Der Fanblock in München befindet sich in den Blöcken 111 bis 114.

Die eigenständigen Fanclubs werden zeitnah separat per E-Mail informiert.

Sitzplatzkarten ab 25 Euro

Sitzplatzkarten für die Partie in München sind ab 25 Euro erhältlich (ermäßigt ab 18 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in der günstigsten Sitzplatz-Kategorie und soweit verfügbar jeweils 10 Euro.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

