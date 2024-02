Treffen zweier Nachbarn in der Nations League: die DFB-Frauen in den Niederlanden

Ticket- und Fan-Infos zum "kleinen" Finale der Nations League

Am Mittwoch, 28. Februar (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei der UEFA Women’s Nations League in Heerenveen auf die Niederlande. Der Sieger der Begegnung bucht das letzte Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Wer die DFB-Frauen vor Ort unterstützen möchte, kann sich für 15 Euro hier ein Ticket sichern. Für Deutschland-Fans ist im Stadion in Heerenveen der Block 418 reserviert.

Fan-Meeting-Point in Stadionnähe

Auswärtsfahrer*innen treffen sich zur Einstimmung auf das Spiel bereits um 17 Uhr im Café Bleeker (Oude Koemarkt 8, 8441 EV Heerenveen). Der Pub liegt nur 15 bis 20 Gehminuten vom Stadion entfernt und dient als Fan-Meeting-Point für Anhänger*innen der DFB-Frauen. Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft ist ein Getränk (Softdrink oder Bier) gegen Vorlage des Mitgliedsausweises kostenlos. Außerdem werden Fan-Club-Fahnen zur optischen Unterstützung verteilt.

[dfb]